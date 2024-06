Rome Foil Festival: sul Lago di Bracciano la fiera che fa volare sulle acque • Terzo Binario News

“Siamo lieti di annunciare il Rome Foil Festival, un evento senza precedenti che si terrà dal 15 al 18 maggio 2025 sul suggestivo Lago di Bracciano.

Questo evento nasce dall’idea di Alessandro Pace ed è stato sviluppato grazie al contributo di professionisti del turismo, delle relazioni, dello sport, e di avvocati e commercialisti.

Con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, della Regione Lazio, del CONI Lazio, di Assonautica, dei comuni di Anguillara Sabazia, Bracciano e Trevignano Romano, dell’Ente Parco Naturale Regionale di Bracciano-Martignano, del Consorzio Lago di Bracciano e della DMO Beltur, il Rome Foil Festival si preannuncia come un appuntamento imperdibile.

Cos’è il Rome Foil Festival?

Il Rome Foil Festival mira a esaltare l’elemento acqua del Lago di Bracciano attraverso l’organizzazione di eventi nautici e dimostrazioni con al centro una navigazione sostenibile. Con la collaborazione dell’Ente Parco Naturale Regionale di Bracciano Martignano, del Consorzio Lago di Bracciano e di tutti i circoli nautici del lago, vogliamo rendere il Lago di Bracciano un punto di riferimento per una pratica sportiva etica e sostenibile. Le competizioni di foiling, le regate e le prove pratiche offriranno ai partecipanti un’esperienza unica, valorizzando la bellezza e le potenzialità del nostro lago.

Villaggio Fieristico e Innovazione

Il festival non si limita agli eventi nautici. Abbiamo previsto la creazione di un villaggio fieristico lungo le rive del lago, che fungerà da hub cruciale per aziende leader e operatori del settore degli sport acquatici e della sostenibilità ambientale. Innovazione, esperienza e passione si incontreranno in uno spazio dedicato, offrendo opportunità uniche per il B2C, collaborazioni e scambio di conoscenze. Gli espositori avranno l’opportunità di mostrare e far testare le ultime tecnologie e prodotti, con accesso diretto all’acqua per dimostrazioni pratiche.

Esperienze “Oltre il Lago”

Il Rome Foil Festival va oltre l’evento nautico, proponendo un ricco programma di attività “Oltre il Lago”. I visitatori potranno scoprire il territorio circostante attraverso percorsi di trekking e bike, esperienze enogastronomiche con degustazioni di prodotti tipici locali e visite a botteghe artigianali. Queste attività arricchiranno il festival,

attirando un pubblico variegato e svelando tutte le bellezze e le opportunità del Lago di Bracciano.

Un Appuntamento Imperdibile

Il Rome Foil Festival è un evento inclusivo che mira ad attrarre un vasto pubblico di appassionati e curiosi, posizionando il Lago di Bracciano come una destinazione di eccellenza per sport, turismo e sostenibilità. Vi invitiamo a partecipare e a scoprire tutto ciò che il Rome Foil Festival ha da offrire”.