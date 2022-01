Romanzo Quirinale, il Consigliere Eugenio Trani: “Ci auguriamo un Presidente degno di rappresentarci” - Terzo Binario News

Nella corsa che porterà all’elezione del nuovo Presidente della Repubblica Italiana, numerose dichiarazioni giungono anche dai rappresentanti delle istituzioni del territorio.

Da Ladispoli, si esprime Eugenio Trani, Consigliere comunale, che dichiara: “Ebbene si, il Parlamento, insieme a delegati delle Regioni, si avvia, ad eleggere il prossimo Presidente della Repubblica. Insieme a tutti gli amici impegnati per migliorare Ladispoli, ci auguriamo che, chiunque verrà eletto, sia in grado di rappresentare degnamente gli Italiani come immagine pubblica ma anche che contribuisca, nei limiti della Costituzione, a portare il nostro Paese verso il rinnovamento che esso merita. Sono sicuro che come noi la pensino molti bravi ed onesti cittadini, spesso silenziosi ma rispettosi delle leggi e del buonsenso. Viva l’Italia”.