Romanzo Quirinale, Eugenio Trani: “Rappresentare cittadini con trasparenza, coerenza e lealtà” - Terzo Binario News

Il Consigliere comunale di Ladispoli questa mattina in Parlamento per alcuni incontri politico-istituzionali

Il Consigliere comunale di Ladispoli Eugenio Trani questa mattina si è recato in Parlamento. Non in qualità di grande elettore, ma per una serie di incontri politici con amici e rappresentanti dell’arco costituzionale. Per il Consigliere, è stata però anche occasione per esprimere le proprie sensazioni sullo stallo attuale della politica, che dopo quasi cinque giorni di votazioni ancora non è riuscita a trovare la quadra su chi sarà il prossimo Presidente della Repubblica Italiana.

“Continuano i lavori del Parlamento per l’elezione del Presidente, ciò proprio mentre mi trovo in Parlamento, per coincidenza, per parlare con alcuni amici dello scenario politico, anche locale – dichiara il Consigliere Trani – approfitto così per condividere, con chi mi segue, questa atmosfera di Istituzione, con la ‘I’ maiuscola. Rappresentare i cittadini è sempre un onore, che sia il Presidente di tutti gli Italiani o un semplice Consigliere Comunale quale io sono. Si tratta di un Onore e di una Responsabilità che vanno esercitati con trasparenza, coerenza, serietà e lealtà, cercando di rappresentare e tutelare i cittadini anche coinvolgendoli nelle decisioni fondamentali. Viva l’Italia”