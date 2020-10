Roma, identificati novanta no mask - Terzo Binario News

Sono novanta i no mask identificati dalla Polizia nel corso delle manifestazioni che si sono tenute sabato 10 ottobre a Roma.

Come riferito dalla Questura, adesso ci saranno ulteriori accertamenti in corso: per ciascun caso bisognerà capire se verrà comminata una sanzione o se scatteranno la denuncia. Un lavoro, questo, per il quale ci vorrà qualche giorno.

A essere identificati sono stati coloro che non hanno rispettato le norme anti Covid.