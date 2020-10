Roma Giungla calamita l'attenzione al Polo Culturale di Tolfa - Terzo Binario News

Presentato il novo libro di Gino Saladini e Christian Lucidi

di Cristiana Vallarino

Grandi foto in bianco e nero, con enormi didascalie prese dal romanzo sistemate dietro e ai lati delle sedie occupate dagli autori e dal presentatore, un leggìo per l’attore che ha letto alcuni passi, col sottofondo musicale degli archi del Chromatic Trio: così il pomeriggio di domenica 4 ottobre il Polo culturale di Tolfa ha accolto la presentazione di “Roma Giungla”, scritto a quattro mani di Gino Saladini e Christian Lucidi. Giordano Iacomelli, dell’associazione Chirone, ha introdotto l’opera, mentre a leggerne dei brani è stato Marco Bartolomucci.

In sala, rigorosamente distanziate e con mascherina, parecchie persone, venute da Civitavecchia, Viterbo (come lo scrittore Franco Limardi) e naturalmente Tolfa. Presente anche il sindaco Luigi Landi, il consigliere Cristiano Dionisi e l’onorevole Alessandro Battilocchio.

In un’ora e mezza i due autori, amici di lunga data nonostante età e formazioni diverse, hanno raccontato come è nata l’idea del romanzo, costruito nell’arco di oltre tre anni. Un noir crudo, forte, con una scrittura ed un impianto che ha già – per precisa scelta di Saladini e Lucidi – le caratteristiche per una trasposizione sullo schermo, grande o piccolo che sia.

Personaggi, trama e ambientazione, che descrive bene posti “nostri” come Civitavecchia e il suo porto e perfino il Bagnarello di Tolfa, spaziano dal poliziotto sciupa femmine al ‘ndraghetista passando per figure di alto e basso rango della pericolosa mafia nigeriana. Il radicarsi ed espandersi in Italia, come nel resto del mondo, della strutturata rete criminale africana, in stretta connessione con quella calabrese, è stato oggetto di approfonditi studi da parte degli autori. Così come profonda è la conoscenza di entrambi per l’esoterismo e quindi per le religioni africane. Il libro si snoda attorno ad una ipotesi di fantasia che, però, è davvero verosimile: ovvero che il porto di Roma diventi l’ingresso della cocaina sudamericana che dopo un passaggio in Nigeria va smerciata nella Capitale italiana. Che diventa così una “giungla”.

A fine presentazione, i due autori hanno firmato dediche sulle copie del libro in vendita. Il volume, 256 pagine, edito da Marsilio, nella collana Farfalle.