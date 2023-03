Roma-Feyenoord, l’ipotesi: divieto di vendita dei biglietti ai tifosi olandesi • Terzo Binario News

Divieto di vendita dei biglietti ai tifosi olandesi. Sarebbe questo l’orientamento del Viminale in vista della partita di Europa League tra Roma e Feyenoord in programma, il 20 aprile, allo stadio Olimpico. Sul piatto pesa quanto accaduto il 19 febbraio del 2015, quando i supporter dellacompagine di Rotterdam si resero protagonisti, nella Capitale, di scontri con la polizia e non solo: nel novero anche le vetrine dei negozi distrutte e la vandalizzazione della fontana del Bernini, a piazza di Spagna, nota come la Barcaccia.

Questa, in sostanza, la linea delle autorità italiane. Tra l’altro, nei giorni scorsi ci sono stati dei contatti tra il sindaco della Città eterna, Roberto Gualtieri e il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, con il primo a richiedere un divieto di trasferta, anche perché la partita si collocherebbe alla vigilia dell’arrivo degli ispettori del Bureau international des expositions per la candidatura di Roma all’Expo. Gualtieri, quindi, vorrebbe evitare un danno d’immagine.

Il Feyenoord, per la cronaca, nel corso della stagione ha già giocato nell’Urbe. Era il mese di novembre, sempre in Europa League, contro la Lazio. Pure allora è stato disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai tifosi orange.