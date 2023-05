Roma è sporca, "deficit impianti pesa sulla pulizia della città" • Terzo Binario News

Cgil e Fp Cgil Roma e Lazio: “Non basta l’impegno delle lavoratrici e dei lavoratori”

“Ancora una volta nelle strade della Capitale i rifiuti si accumulano. Non basta l’impegno delle lavoratrici e dei lavoratori, che continuano a svolgere in condizioni impietose il loro lavoro, per far sì che la città sia pulita, occorrono anche gli impianti”. Lo denunciano Cgil e Fp Cgil Roma e Lazio.

“A seguito della chiusura del TMB di Rocca Cencia, per ragioni tecniche, avevamo espresso forti preoccupazioni sulla tenuta del servizio ed ora come previsto con l’assenza di impiantistica pubblica e il ricorso ai privati aumentano le spese ma non migliora né la qualità del servizio offerto ai cittadini, né le condizioni del personale di Ama”.

“Abbiamo aspettato diverse settimane, sperando che ci fossero passi in avanti ma non è stato così. Ora ci aspettiamo che il Sindaco, a differenza di quanto fatto fino ad ora, condivida con le parti sociali le strategie e le scelte per una Capitale pulita e all’altezza delle aspettative di chi vive, studia o lavora a Roma e dei turisti”.