Roma e il 5G, al via i lavori: coprirà anche Civitavecchia e Fiumicino • Terzo Binario News

Wifi superveloce in 100 piazze e metro. Più videosorveglianza. Il sindaco Gualtieri: “La Smartcity che avanza”

In cinque anni tutta la città di Roma, e oltre, sarà coperta da una connessione 5G. “Roma è tra le prime al mondo insieme a New York, Singapore, Londra e Los Angeles, da quanto ci dicono gli esperti, a lanciare un piano così ambizioso e che cambierà la qualità della vita e dei servizi, pubblici e privati”, ha detto il sindaco Roberto Gualtieri presentando oggi il progetto in Campidoglio. Il cronoprogramma per la realizzazione del 5G e Wifi a Roma prevede entro dicembre 2024 la posa della fibra

in cento piazze e la copertura delle fermate delle Metro A, B e C inserite nei percorsi giubilari, l’installazione di 1.400 telecamere e 1.260 sensori IoT.

Entro giugno del 2025 sara’ completata la copertura della Metro A, saranno coperte al 75 per cento e al 50 per cento le Metro B e C, saranno installate tutte le 2.000 telecamere previste e sistemati i 1.800 sensori IoT contemplati.

A dicembre del 2025 sara’ ultimata la copertura della Metro B e a giugno del 2026 quella della Metro C. Entro il 2027 saranno installate e attivate tutte le smart cells per “coprire al cento per cento il territorio di Roma e agganciare anche i Comuni di Fiumicino, Ciampino e Civitavecchia”, ha spiegato Antonino Ruggiero Ceo del gruppo Boldyn Networks Italia.

“Dal prossimo anno contiamo di realizzare le prime installazioni e contiamo di concludere il cronoprogramma entro 5 anni quindi entro il 2027”, ha concluso.