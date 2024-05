Roma e dintorni: quali giocatori andranno ad Euro 2024? • Terzo Binario News

I giocatori nati a Roma e nel Lazio hanno da sempre avuto un grande impatto sulla Nazionale. Basti pensare a Totti, De Rossi e Nesta, che hanno vinto un mondiale, o a Bonucci e Florenzi ad Euro 2021. Anche qui i romani e i laziali, nonostante l’Italia non figuri tra le favorite sui siti scommesse consigliati per Euro 2024, proveranno a riscrivere la storia in azzurro, cercando di bissare il successo di tre anni fa.

Frattesi: un tricolore in azzurro

Davide Frattesi (Roma, 1999), è uno dei centrocampisti più attesi in vista degli Europei. Dopo 13 presenze è a quota quattro gol e un assist. Prima volta con Mancini nel 2022 (Italia – Germania, UEFA Nations League A, 1-1). Stagione super, quella appena conclusa con lo scudetto in nerazzurro: sei reti e quattro assist su 38 gare giocate. In azzurro parte dalla panca, ma lo vedremo entrare a partite in corso. Dopo il tricolore punta anche all’Europeo?

Scamacca: Lion King alla corte di Spalletti

Gianluca Scamacca (Roma, 1999), potrebbe essere la rivelazione azzurra per gli Europei in Germania. Prima convocazione con Mancini nel 2021. Finora solo un gol in nazionale contro l’Inghilterra. Scamacca ha vissuto un finale di stagione in crescendo, culminata con la vittoria dell’Europa League a Dublino e ottimo piazzamento in A con la Dea. Partita dopo partita ha acquisito sempre maggiore confidenza con la porta. In campionato ha raggiunto quota 12 e sei assist in 28 gare. Spalletti punta su di lui. Quasi sicura la maglia da titolare.

Pellegrini, per vendicare Leverkusen

Per Lorenzo Pellegrini (Roma 1996), 28 presenze in azzurro, sei reti e un assist. Prima convocazione da parte di Gian Piero Ventura nel 2017 (Italia – Uruguay, 3-0). Torna in Germania dopo la bruciante sconfitta alla BayArena. Lorenzo avrà la possibilità di rifarsi con la maglia della nazionale. Quest’anno a Roma ha trovato il giusto feeling con De Rossi. Punto di riferimento per i giallorossi. Totale in Serie A 2023-24: 28 presenze, otto reti, quattro assist. Quasi sicura la maglia da titolare.

Le scommesse Folorunsho & Calafiori

Michael Folorunsho (Roma, 1998) e Riccardo Calafiori sono le novità assolute nella pre-lista dei 30 di Spalletti. Quest’anno cinque gol e un assist con la maglia del Verona. Una scommessa, quella di Luciano, alle prese con la solita carestia di centravanti da portare in nazionale. Scommessa anche quella di Calafiori (Roma, 2002), reduce da una stagione strepitosa a Bologna: due gol alla Juve e cinque assist.

Politano: niente Europei

Matteo Politano (Roma, 1993), è uno degli esclusi di lusso dagli Europei 2024. Stagione deludente a Napoli o vecchie ruggini con Spalletti? Sfumato l’azzurro, l’esterno partenopeo dovrà solo pensare al futuro e capire se restare o meno alla corte di De Laurentiis. Per lui esordio con Roberto Mancini nel 2018, 12 presenze con la nazionale, tre reti e un assist.

Esclusione attesa per Florenzi

Alessandro Florenzi (Roma, 1991), era a Wembley, quella notte di tre anni fa, assieme a tutta la squadra campione d’Europa. Per il torneo di Germania, Spalletti preferisce la freschezza e il rendimento di molti altri atleti in Serie A. Esordio in nazionale nel 2012 con Prandelli (Italia – Francia 1-2). In azzurro 49 presenze, due reti e tre assist. Quasi scontata la sua assenza.

Romagnoli a casa

Alessio Romagnoli (Anzio, 1995), viene convocato da Giampiero Ventura nel 2016. Partita d’esordio: Italia – Spagna (1-1) valida per le qualificazioni ai Mondiali. Il difensore centrale di proprietà della Lazio ha collezionato complessivamente 13 partite in azzurro, due gol e un assist.

Perin: meteora azzurra

Mattia Perin (Latina, 1992), viene convocato per la prima volta in nazionale da Antonio Conte nel 2014. Colleziona solo due presenze e 107 minuti giocati. Per Mattia, la maglia azzurra è stata un sogno durato fin troppo poco.