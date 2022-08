Non è facile l’operazione in cui sono impegnati da diversi minuti i vigili del fuoco romani.

Dalle ore 12 circa, la Squadra VVF 9A, con l’ausilio dei SAF, USAR e il Carro Crolli, stanno intervenendo in Via Innocenzo XI, 42 per il soccorso di una persona caduta sotto terra.



Sono tutt’ora in corso le operazioni di soccorso.

Funzionario, Capo Turno VVF e Polizia di Stato sul posto per quanto di loro competenza.