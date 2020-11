Roma Aurelia: morta persona investita da treno, ritardi sulla Fl5 - Terzo Binario News

Una persona è morta alla stazione di Roma Aurelia: per cause in corso di accertamento è stata investita da un treno. L’episodio è avvenuto lunedì 2 novembre. La vittima, al momento in cui scriviamo, non è stata identificata.

Dalle 17,20 sulla linea Roma-Grosseto – come riportato da Rfi – il traffico ferroviario è rallentato tra Roma Ostiense e Maccarese. Le autorità competenti sono presenti sul posto per svolgere i necessari accertamenti. È in corso la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria. Sono stati registrati rallentamenti fino a 20 minuti.

Aggiornamento ore 18,26

A causa di un investimento nei pressi di Roma Aurelia i treni potranno subire limitazioni, ritardi, cancellazioni e deviazioni di percorso via Ponte Galeria. Attualmente: R23656 17:12 Roma Termini – Grosseto termina la corsa a Roma San Pietro; R12256 17:27 Roma Termini – Civitavecchia deviato via Ponte Galeria. Non effettua fermate a Roma San Pietro e Roma Aurelia.