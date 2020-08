Rodolfo Laganà stasera a Civitavecchia, domani spazio a Niccolò Fabi - Terzo Binario News

Il celebre attore romano Rodolfo Laganà torna a Civitavecchia con il suo Toro sedato. Questa sera si esibirà a partire dalle ore 21 a piazza della Vita all’interno della splendida cornice offerta dal Civitavecchia Summer Festival. L’opera parla dell’espressione “fare l’indiano”, nata perché gli indiani rimanevano indifferenti quando interrogati dai conquistatori americani, non comprendendone la lingua.

Lo spettacolo spiega i motivi dell’affermarsi del fenomeno che vede i cittadini fare l’opposto. Fare gli indiani quando si è capito a pieno quello che ci stanno dicendo. E’ questo il senso dello spettacolo che Laganà porta in scena parlando anche molto di sociale e cultura popolare. Insomma tutto pronto per Toro Sedato, campione romano di fare l’indiano. Autori dell’opera sono Rodolfo Laganà, Paola Tiziana Cruciani, Roberto Corradi.

L’accesso all’arena sarà concesso a coloro che hanno preso il biglietto gratuito sulla piattaforma billetto.it. Area in piedi disponibile fino ad esaurimento posti.

Obbligatoria la mascherina per tutti i partecipanti.

Domani invece spazio a Niccolò Fabi e il trio acustico con il concerto ”evento” per il quale le richieste sono state oltre 2000. Anche per il concerto di Fabi varranno le disposizioni anti-covid come la mascherina obbligatoria anche da seduti. L’organizzazione consiglia di recarsi con largo anticipo ai cancelli di ingresso (ore 20.15 orario consigliato).