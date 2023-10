Roberto Paolini conquista l'America, Stati Uniti innamorati dell'arte del ceramista etrusco • Terzo Binario News

Roberto Paolini, artista ceramista di Cerveteri e titolare di Pithos Ancient Reproduction è negli Stati Uniti al NY Metropolitan.

Un nuovo viaggio per l’artista etrusco, che porta nella grande mela la sua arte unica al mondo.

“Una splendida serata all’insegna dell’arte, della bellezza e del lusso, nella fantastica location del The Michelagelo Hotel di New York dove ho presentato due mie opere e dove mi sono sentito protagonista davanti ad un pubblico fantastico e di spessore. Ricevere complimenti da tutti, e soprattutto dal curatore del Metropolitan Museum di New York, Sean Hemingway, mi ha riempito di orgoglio e di gioia. Un’ altra favola da aggiungere al mio libro della vita, un’altra esperienza che mi da la forza di continuare a fare sempre meglio”, ha detto Paolini sui social