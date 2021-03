Roberto Baggio diventa un film per Netflix - Terzo Binario News

Dal titolo Divin Codino, è in uscita sulla piattaforma, interpretato da Andrea Arcangeli

Roberto Baggio torna protagonista su Netflix, dove sbarcherà un film intitolato, ovviamente, “Divin codino”. Prodotto da Fabula Pictures con la partecipazione di Netflix e Mediaset (dove il film arriverà un anno dopo l’uscita sulla piattaforma streaming), “Divin codino” sarà diretto da Letizia Lamartire.

IL CAST

Nei panni di Roberto Baggio su Netflix ci sarà Andrea Arcangeli e in quelli della moglie, Valentina Bellè. Le riprese, che termineranno il 25 settembre, sono iniziate il 10 agosto in Trentino e sono durate quattro settimane, poi il set si è trasferito per tre settimane a Roma. Le ultime riprese si svolgeranno per due-tre giorni a Firenze.

LA PIATTAFORMA

“Divin codino”, scritto da Stefano Sardo e Ludovica Rampoldi, sarà uno dei prodotti di punta della stagione 2021 di Netflix e sarà disponibile sulla piattaforma streaming entro l’estate del prossimo anno. Ripercorrerà la vita professionale e privata di Roberto Baggio dall’adolescenza fino al suo ritiro dal calcio, dai 16 ai 35 anni.

Il protagonista sarà sempre Andrea Arcangeli che dovrà, quindi, sottoporsi a un trucco prostetico che lo invecchierà, sul modello di Pierfrancesco Favino di “Hammamet”. «Le riprese del film sono state posticipate per il coronavirus, perciò l’uscita del film slitta al 2021, ma sarà un evento di portata mondiale vista la popolarità di Baggio», dice all’Agi il produttore Marco De Angelis, di Fabula Pictures.

LA PRODUZIONE

Un progetto, spiega De Angelis, che parla di calcio ma anche di altro: «Raccontiamo la vita privata, raccontiamo il buddismo e i suoi amici. Raccontiamo la sua vita familiare con la moglie sempre al suo fianco. Il rapporto con i genitori e con i suoi sei fratelli con cui è legatissimo. E poi, ovviamente, raccontiamo la sua storia calcistica dall’adolescenza al ritiro».

E i tanti ammiratori del “divin codino” vorranno vedere le sue gesta sportive, magari riprodotte in maniera digitale o con immagini di repertorio: «Per quanto riguarda le immagini di Baggio in campo siamo ancora in trattativa, non è facile, intanto stiamo lavorando usando il green screen per riprodurre gli stadi dell’epoca e, ovviamente, useremo effetti speciali Vfx».

Accanto a Baggio-Arcangeli ci saranno anche grandi campioni e allenatori dell’epoca. Tra i nomi che De Angelis anticipa all’Agi ci sono quello dell’attore che interpreterà Carlo Mazzone, Fabrizio Maturani; Antonio Zavatteri sarà Arrigo Sacchi, Thomas Trabacchi vestirà i panni di Vittorio Petrone, mentre Florindo Baggio sarà interpretato da Andrea Pennacchi. (Calcio e Finanza)