Rivoluzione Animalista: "A Campagnano animali di proprietà in giro liberi per il paese" - Terzo Binario News

“Non è mai una buona cosa quando una amministrazione comunale fallisce nel delicato e complesso settore della tutela e del controllo degli animali sul territorio, in particolare gli animali d’affezione.

Succede, ad esempio, a Campagnano di Roma, dove Rivoluzione Animalista ormai da mesi denuncia con forza la presenza di animali di proprietà che vagano liberi nelle strade, con il rischio che possano causare incidenti e mettendo in pericolo sia la loro vita che quella dei cittadini. Una situazione incresciosa e preoccupante, che richiederebbe l’immediato e concreto intervento del Comune di Campagnano di Roma.

Intervento, alla resa dei conti, mai messo in campo, né attraverso controlli e prevenzione, né attraverso la presenza della polizia municipale. Ma con un sindaco e una giunta completamente disinteressati al tema animale. Per questa ragione, non meravigliano episodi come quello di ieri sera, quando un gatto è stato investito: allertati da alcuni cittadini, siamo giunti subitaneamente sul posto, abbiamo contattato gli agenti di Polizia Locale e, non ricevendo risposta, ci siamo recati direttamente in Municipio, ma purtroppo invano.

Ringraziamo, invece, i Carabinieri che sono subito arrivati sul luogo dell’incidente. Al contempo, tuttavia, ci duole sottolineare l’assenza istituzionale e operativa del Comune di Campagnano di Roma, rimasta per l’ennesima volta immobile di fronte a un fenomeno che sta incidendo in maniera deleteria sulla vita degli animali”.

Così, in una nota, il segretario nazionale del partito “Rivoluzione Animalista”, Gabriella Caramanica.