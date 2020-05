Riva Destra sul porta a porta di Civitavecchia: "Differenziata stradale anche in Zona 1" - Terzo Binario News

Riva Destra, Movimento Nazionale federato a Fratelli d’Italia, interviene sulla recente delibera comunale che prevede il passaggio nella zona 2 alla differenziata stradale in sostituzione del porta a porta : ” Appoggiamo pienamente la decisione della Giunta in merito alla diffenziata stradale, l’ esperienza del progetto porta a porta instaurato dalla ex compagine governativa a 5 Stelle ha evidenziato tutte le lacune di tale sistema nel merito della praticità del metodo per i cittadini , nel decoro urbano ( buste e bustine per le vie oltre ai secchietti stracolmi)e notevole dispendio di energie economiche e umane per la CSP già avviata ad un defoult che richiederà notevoli sforzi per il risanamento.

Chi oggi parla di un passo indietro lancia un messaggio errato e anche, per noi, strumentalmente politico, ingenerando confusione nei cittadini perché il fine è lo stesso : fare differenziata ma con un’ altro metodo, che funzionerà con il senso civico dei cittadini che nella maggioranza hanno già dimostrato di avere e un servizio puntuale degli operatori. Ci giunge notizia che anche a Roma si sta optando alla partenza in alcuni settori per la differenziata stradale, caso strano due visioni 5 Stelle diverse tra la capitale e la nostra città, a dimostrazione che il porta a porta non è il fiore all’ occhiello del fare differenziata per questo auspichiamo alla differenziata stradale anche nella zona 1 di Civitavecchia “.

Riva Destra Litorale