Riunione sindacale a Cerveteri, possibile mancato ritiro di carta e cartoncino - Terzo Binario News

“Abbiamo appreso (con sconcerto) solamente pochi minuti fa che è stata indetta per la giornata di domani, venerdì 16 luglio una assemblea sindacale del personale dipendente della Ditta di Igiene Urbana.

Per questo, alle ore 10:30 il personale interromperà le proprie attività e potrebbero verificarsi dei mancati ritiri di cartone e cartoncino.

Le utenze che non vedranno raccolto il proprio mastello, dovranno ritirare in casa i prodotti conferiti ed esporli la settimana seguente, oppure potranno recarsi presso il Centro di Raccolta Comunale di Via Settevene Palo Nuova aperto tutti i giorni, dal lunedì al sabato dalle ore 07:00 alle ore 16:00 e la domenica dalle ore 07:00 alle ore 13:00.

Ci scusiamo per il disagio, evidentemente non dipendente dalla nostra volontà”.

Alessio Pascucci