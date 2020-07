Ritrovato il busto di Salvo D'Acquisto: era in un canneto vicino alla scuola di Cerveteri - Terzo Binario News

Recuperato dai Carabinieri, le indagini proseguono

Dopo poche ore dalla scomparsa, è stato trovato il busto di Salvo D’Acquisto trafugato dala scuola omonima questa notte.

La Compagnia Carabinieri di Civitavecchia, con la stazione di Cerveteri si sono messi subito alla ricerca e la statua è stata recuperata non lontana dal plesso scolastico: era in un canneto e i militari l’hanno scoperta in perfette condizioni. Possibile che i ladri volessero “parcheggiarla” lì per poi venirla a recuperare in un secondo momento.

Fatto sta che l’indagine sull’accaduto non è affatto conclusa: infatti i militari dell’Arma sono al lavoro per trovare gli autori del furto.