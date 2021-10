Ritrovata vicino corso Francia Assundina Gagliardi - Terzo Binario News

Il piano di ricerche, coordinato dalla Prefettura di Roma, ha permesso ad Assundina Gagliardi di riabbracciare i sui cari dopo poco più di un giorno.

I familiari di Assundina Gagliardi, 73enne affetta da demenza senile, ieri mattina si erano rivolti agli investigatori del commissariato Monte Mario perché non avevano più notizie della donna da circa 24 ore.

Con la denuncia si è attivato un collaudato protocollo per la ricerca delle persone scomparse grazie al quale, dopo circa 6 ore, una pattuglia del XV Distretto Ponte Milvio, ha riconosciuto in Assundina la donna che vagava senza meta in una piccola traversa buia di corso Francia.

I poliziotti, tramite la sala operativa, hanno contattato i familiari e la donna è stata a loro affidata