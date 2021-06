La donna era scomparsa da Ladispoli

In ospedale per controlli ma sta bene la signora Assunta Mengarelli, la donna 78enne abitante in via delle Rose a Ladispoli, che risultava scomparsa.

Ieri l’allarme, dopo essere uscita di casa in abiti domestici e senza documenti né cellulare risultando irreperibile.

Invece è stata rintracciata e ora è sotto le cure dei medici per i controlli di rito.