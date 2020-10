Ritmica, la farfalla Marta Padroni vola di nuovo agli Italiani - Terzo Binario News

L’atleta di Santa Marinella in forza alla Elana Gym di Cerveteri si è distinta con la palla

La farfalla vola agli Italiani per il secondo anno consecutivo: Marta Padroni, della Elana Gym di Cerveteri, parteciperà ancora alle finali nazionali di ginnastica ritmica.

L’anno scorso, la ginnasta di Santa Marinella concluse la prova con un ottimo decimo posto all’esercizio delle clavette; quest’anno si è cimentata con la palla ed è andata benissimo anche in questo caso. Infatti è salita sul terzo gradino del podio nella prova interregionale di Foligno, conquistando un terzo posto con 15,000 punti netti a soli 0.050 dall’argento, centrando la finale nazionale nella categoria Gold Junior che si svolgerà in Piemonte a metà novembre.

Una bella prova quella di Marta, al cospetto di nutrito numero di avversarie, 12 in tutto, e con una preparazione atletica ripartita solo da pochi mesi a causa delle limitazioni causate dalla pandemia.

L’insegnante, la maestra Elena Constantin ha tenuto infatti a ringraziare “la società Perseus e il sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei per aver potuto usufruire del PalaDeAngelis durante i mesi estivi consentendo così alle ragazze di recuperare una buona forma fisica in vista di queste importanti competizioni. La qualità e il livello raggiunto dall’Elana Gym si è poi manifestato nella prova di coppia che ha visto, nonostante la forzata rinuncia alla capitana Elisabetta D’Agostino, fermata in isolamento fiduciario causa una positività nella sua classe, di ottenere l’argento con il duo Capata-Carannante con appena una settimana di allenamenti alle spalle.

Ora, limitazioni permettendo, si andrà in Piemonte per cercare portare sempre più in alto il nome della Elana Gym>. Dal sodalizio ginnico rivolgono un appello per la carenza cronica di strutture dedicate alla ginnastica in zona che costringono le ragazzine e le famiglie “a compiere enormi sacrifici per competere con società che possono godere la gestione di palestre e palazzetti a tempo pieno> concludono dalla Elana Gym.