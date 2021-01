Ristoro Lazio Irap, Cna: “Via libera alle domande per imprese e professionisti" - Terzo Binario News

Via libera, dalle ore 10 di lunedì prossimo, 11 gennaio, alle domande per l’accesso ai contributi a fondo perduto previsti dalla Regione Lazio a sostegno delle micro, piccole e medie imprese e dei professionisti titolari di partita Iva penalizzati dalle misure di contenimento del contagio da Covid-19.

“E’ stato pubblicato stamane l’avviso con il quale la Regione attiva l’intervento ‘Ristoro Lazio Irap’, annunciato nelle scorse settimane dal presidente Nicola Zingaretti con il vicepresidente Daniele Leodori e gli assessori Paolo Orneli e Alessandra Sartore”, informa la CNA di Viterbo e Civitavecchia, pronta ad assistere le imprese e i professionisti interessati nella procedura per la richiesta dei ristori.

Per questo intervento, sono a disposizione risorse per 51 milioni di euro. Il contributo, che sarà concesso entro il 30 giugno 2021, è “parametrato, fino ad un massimo di 25.000 euro, sull’importo della seconda o unica rata dell’acconto 2020 dell’Imposta Regionale sulle attività produttive ed è finalizzato ad affrontare i bisogni di liquidità dell’impresa”. Non è dunque subordinato a un programma di investimenti.

Potranno beneficiare dell’aiuto le imprese e i professionisti che svolgono le attività indicate nell’allegato al bando (elenco dei codici Ateco ammessi), individuate tra quelle elencate nei Decreti legge Ristori riferiti alle zone gialle o sospese in base ai Dpcm dell’11 e del 22 marzo. Sono interessati pubblici esercizi, come ristoranti, bar, gelaterie, enoteche e pasticcerie; servizi alla persona; imprese del commercio al dettaglio e all’ingrosso (purché abbiano subito provvedimenti di chiusura); agenti e rappresentanti di commercio; attività legate al turismo, all’organizzazione di convegni, fiere, feste e cerimonie, al tempo libero e al benessere, al mondo della cultura e allo sport.

Le domande possono essere presentate, esclusivamente online, fino alle ore 10 del prossimo 8 febbraio o fino ad esaurimento delle risorse.

Servizi di informazione e assistenza: CNA, 0761.2291 – 229220 – 229213. E-mail: a.lupidi@cnaupav.it, a.mangeri@cnaupav.it.