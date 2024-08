Rissa in strada: colpisce il rivale in testa con una bottiglia di vetro • Terzo Binario News

La scorsa serata, in zona Torpignattara, è scoppiata una lite in strada, per futili motivi, tra due uomini nel corso della quale uno dei due ha colpito l’altro al capo con una bottiglia in vetro.

Diverse le chiamate al 112 che hanno permesso ai Carabinieri della Stazione Roma Torpignattara di intervenire immediatamente e di interrompere lo scontro.

La vittima, un 51enne boliviano, è stata trasportata all’ospedale “San Giovanni” per una vistosa ferita alla testa, non in pericolo di vita.

Un 46enne romeno è stato denunciato dai carabinieri per lesioni personali.