Rissa fra latinos e bengalesi al Tuscolano: i Carabinieri ne identificano 5 su 6 • Terzo Binario News

In merito alla rissa avvenuta la scorsa notte in via Flavio Stilicone, i Carabinieri della Compagnia di Roma Casilina hanno identificato 5 dei 6 partecipanti alla rissa tra cui sia cittadini bengalesi che peruviani e sul loro conto verrà inviata informativa di reato in Procura.

Nel pomeriggio, nello stesso quartiere, i Carabinieri hanno eseguito un massivo servizio di controllo per aumentare la percezione di sicurezza tra i residenti.

Nello specifico é stato anche controllato il minimarket interessato dai fatti di questa notte dove i Carabinieri forestali hanno elevato 10.000 euro di sanzioni per aver trovato buste in plastica con conformi alla normativa vigente;

Il Nucleo Ispettorato del Lavoro ha elevato 2.278 euro di sanzione per mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi.

Nucleo Antisofisticazioni e Sanità ha sanzionato per 6.400 euro e ritirato 40 kg di alimenti per violazioni igienico sanitarie.