Rissa a Piazzale Flaminio: botte da orbi alla stazione della metro - Terzo Binario News

Gli agenti del commissariato Villa Glori, su segnalazione della sala operativa, sono intervenuti alle 17,07 di mercoledì 16 dicembre per una rissa. In particolare a piazzale Flaminio, presso la stazione della metropolitana, il personale della Italpol aveva fatto richiesta di ausilio per la presenza di tre uomini che si stavano picchiando.

Un uomo si è scagliato contro i poliziotti, cercando di colpirli con calci e pugni: è stato arrestato per resistenza e lesioni a Pubblico ufficiale. Lo straniero, identificato per S.C.A., romeno 29enne, e gli altri due coinvolti nella rissa, un 29enne e un 32enne, sono stati denunciati per rissa.