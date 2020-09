Rissa a Casal Bruciato: quattro arresti - Terzo Binario News

Quattro arresti per rissa aggravata e resistenza a pubblico ufficiale a Casal Bruciato. È il bilancio di quanto accaduto sabato 12 settembre in via Cipriano Facchetti e che Terzo Binario aveva documentato con un primo articolo (LEGGI QUI).

Alle 15,08 diverse Volanti della Polizia sono giunti in zona, contattate per una accesa lite condominiale, probabilmente scaturita per futili motivi, che ha visto protagonisti un 28enne, un 30enne, un 55enne e un 60enne.