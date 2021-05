Rissa a bordo del bus: un arresto - Terzo Binario News

I fatti risalgono a ieri pomeriggio in via Gregorio VII, quando due motociclisti della Polizia Locale di Roma Capitale, U.O. GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico) , in servizio di controllo nella zona, sono stati allertati da alcuni cittadini di una rissa in corso a bordo di un mezzo Atac della linea 916.

Gli agenti, subito accorsi sul luogo indicato, hanno intercettato tre ragazzi, tra cui due minori, che, scesi dal bus, sono stati trovati in strada con un estintore, prelevato dal mezzo pubblico, e con un martello ancora in mano. I giovani, tutti di nazionalità straniera, sono stati bloccati dai caschi bianchi, unitamente ad una volante della Polizia di Stato, Commissariato “Prati”, sopraggiunta poco dopo.

A seguito della lite, i cui motivi sono in fase di accertamento, un 22enne, nato in Argentina e residente in Italia, è stato tratto in arresto. I tre sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso. All’esito del processo con rito direttissimo tenutosi questa mattina, c’è stata la convalida dell’arresto.