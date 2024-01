Risorge il Cerveteri, vola il Nuovo Borgo San Martino • Terzo Binario News

Un gol di Funari riconsegna i tre punti ai verdazzurri, ora testa al Castel Sant’Elia. In Prima Categoria intanto, vittoria pesante del Nuovo Borgo San Martino

Quella appena conclusasi, è stata una domenica di grande calcio all’interno del Campo Enrico Galli.

Grande calcio ma soprattutto di vittorie, due vittorie fondamentali per il Città di Cerveteri, chiamato a risorgere dopo un periodo nefasto che aveva portato ad una serie interminabili di sconfitte, e per il Nuovo Borgo San Martino, che voleva confermarsi come una delle compagini più insidiose del Girone C.

La giornata dunque è iniziata molto presto, complici anche i festeggiamenti per il 95esimo compleanno del Cerveteri, che ieri sfidava la DuePiGreco Roma, squadra invischiata nella lotta per non retrocedere.

IMG20240121121005

Una gara iniziata alle ore 10:30 (mezz’ora prima rispetto al consueto), che ha visto un primo tempo concludersi a reti inviolate, ma che nonostante non fosse stato segnato da particolari emozioni, dava l’impressione che prima o poi la squadra di Mister Caputo, la palla la avrebbe buttata dentro. E così è stato: a metà della ripresa, ci ha pensato Lorenzo Funari, prodotto del vivaio etrusco, classe 2006, a sbloccare il risultato e a consegnare finalmente i tre punti al Cerveteri.

IMG20240121122637

Boato del pubblico del Galli, che non vedeva davvero l’ora di esultare per i ragazzi di Lupi.

La classifica ora vede il Cerveteri a quota 17 punti, con 6 punti di vantaggio sulla “zona rossa” che condanna alla retrocessione diretta.

Il prossimo impegno per i ragazzi di Caputo è contro il fanalino di coda Castel Sant’Elia. Domenica, il Cerveteri ha l’opportunità di vincere ed ottenere una continuità di risultati, più che mai di vitale importanza in questo periodo. Poi, ci sarà il turno di riposo e a seguire, la sfida interna contro il Ronciglione dell’ex Toscano.

Nel pomeriggio invece, sempre al Campo Galli è andato in scena il match di alta classifica tra Nuovo Borgo San Martino e Anguillara Calcio. Gialloneri che hanno tirato fuori una prestazione maiuscola, imponendosi con il risultato di 2 a 1 grazie alle reti di De Rubeis e Di Ruscio.

Con questa vittoria, i ragazzi del Mister Gabrielli salgono a quota 30 punti, agganciando proprio l’Anguillara. Il prossimo turno, sarà estremamente impegnativo: il Nuovo Borgo San Martino partirà alla volta di Santa Marinella, altra gara di alta classifica.

Piccola nota conclusiva, anche per il Cerveteri Women, alla sua prima esperienza in assoluto. Nel gelo di sabato pomeriggio, ha affrontato il Valmontone, nella terzultima gara del Campionato di Eccellenza femminile. Una gara finita con una roboante vittoria delle ospiti, ma che però ha visto in ogni caso crescere ancora, almeno dal punto di vista della grinta, della tenacia e dell’attaccamento alla maglia delle ragazze di Mister Jacopo Lenzi, il quale ha davanti a se un lavoro lungo e impegnativo da portare avanti, così come lo hanno le ragazze. Ma trovarsi al primo anno insieme e in ogni caso scendere in campo con questa grinta e voglia di divertirsi giocando, è comunque una vittoria. Non sarà certamente una sconfitta a piegarle e senza dubbio, arriverà il momento delle vittorie e della continuità di risultati.