Riserva di Macchiatonda: successo per la notte delle falene - Terzo Binario News

Riceviamo e pubblichiamo

Voglio ringraziare la Riserva di Macchiatonda e la Dottoresa Giaruzzo per la meravigliosa serata organizzata presso l’Area Protetta,durante la quale dopo aver ammirato il tramonto sulla spiaggia la giovane ricercatrice ci ha parlato del mondo degli insetti. Una lodevole iniziativa apprezzata non solo dal punto di vista naturalistico ma anche per l’ aspetto psicologico di come attraverso un bellissimo insetto come la falena si possa fare vincere la paura di alcune persone timorose verso il mondo degli insetti.

Grazie alla “trappola luminosa” un lenzuolo bianco con una luce in grado di attirare gli insetti notturni è stato possibile osservare falene ,grilli e coleotteri.Particolarmente entusiasti le ragazze e i ragazzi che tramite le doti comunicative della dottoressa Giaruzzo hanno potuto prendere in mano insetti dal aspetto estetico non particolarmente belli.Una serata immersa nella natura e nella scienza, consiglio di prenotare per il prossimo evento che si svolgerà Venerdì 31luglio.

Jessika Karla Pinget Barrios