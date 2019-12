Rischio neve e ghiaccio a Roma, il Piano per ridurre i disagi - Terzo Binario News

Approvato il Piano speditivo per rischio neve e ghiaccio 2019-2020, il documento che organizza e pianifica gli interventi e le attività in caso di condizioni atmosferiche avverse che comportino appunto il rischio di neve, ghiaccio o grande freddo in città.

Indicate competenze, procedure, adempimenti per evitare o ridurre al minimo i disagi per i cittadini in caso di condizioni atmosferiche avverse.

Scopo del Piano è tutelare la pubblica incolumità nel territorio e assicurare la continuità dei servizi anche attraverso attività di prevenzione, di gestione e superamento dell’emergenza.

È stata infatti firmata l’Ordinanza della Sindaca n. 237 del 19 dicembre 2019 “Disposizioni di emergenza in caso di caduta neve, formazione di ghiaccio e ondate di grande freddo 2019 – 2020” nella quale, per esempio, in caso di ondate di freddo si chiede al direttore del dipartimento Politiche sociali di adottare gli interventi più idonei per mitigare le difficoltà delle fasce più deboli, con attenzione particolare ai senza fissa dimora.

Oppure – nell’eventuale formazione di ghiaccio – di porre in essere provvedimenti per salvaguardare l’incolumità delle persone. Inoltre è stato indicato cosa fare in presenza di precipitazioni nevose, come indicato dal Piano.