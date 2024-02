Rischiano di morire in strada: aiutiamo questi tre splendidi cani • Terzo Binario News

Aiutiamo questi tre meravigliosi esemplari a non morire per strada la loro vita è stata sinora stenti e rinunce ridiamo dignità alla loro esistenza, sono ad Alatri è necessario occuparsi di loro con impegno e serietà per adozioni o stallo che sono urgenti. Sono cagnolini affettuosi socievoli vaccinati in buona salute non invadenti, mettiamoci il cuore

Sara Perla da Alatri (Frosinone) scrive a Tesori a quattro zampe chiedendo aiuto per questi tre bellissimi cani che purtroppo vivono in strada.

“Nel mio paese, Alatri, in provincia di Frosinone, nell’entroterra laziale da più di un anno i tre cuccioli in foto necessitano di adozione.

Sono cagnolini socievoli e coccoloni, non invadenti, avrebbero solo bisogno di una famiglia che si possa prendere cura di loro. Sono tutti e tre in buona salute, hanno già ricevuto il primo vaccino, l’antiparassitario e seguirà vermifugo. Non hanno ancora il microchip.

Sono disperata – prosegue Sara Perla – perché non so più come aiutarli e povere creature non hanno alcuna colpa per subire una condanna ad una vita di stenti e disgraziata. Per favore aiutatemi”.

Per adozioni o stallo chiamare il numero 366 1322650.