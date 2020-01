Riscaldamenti spenti nelle case popolari, Meleo: "Stop bollette per chi ha subito maggiori disagi" - Terzo Binario News

“Sappiamo bene che in alcuni immobili di edilizia residenziale pubblica (ERP) il servizio di riscaldamento ha avuto diversi problemi. Per questo, abbiamo deciso di sospendere le bollette per due mensilità ai residenti degli immobili Erp che hanno subito i maggiori disagi”. Lo ha annunciato l’assessore capitolino Linda Meleo.

“Grazie al lavoro del Dipartimento Lavori pubblici e del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative di Roma Capitale – ha continuato – sono stati selezionati gli immobili che hanno avuto i problemi più gravi di fermo caldaia che saranno esentati dal pagamento”.

“Una misura che riteniamo corretta nei confronti delle persone che vivono in questi edifici. Già dal mese di febbraio sarà bloccata l’emissione dei bollettini di pagamento per la quota del riscaldamento”.

“Ciò non significa però esonerarci dalla risoluzione dei problemi – ha spiegato – siamo, infatti, al lavoro per risolvere le criticità residue ossia per sostituire caldaie e manutenere le reti di distribuzione, anche con fondi aggiuntivi, in attesa della nuova impresa che, a valle delle procedure di gara, dovrà occuparsi della manutenzione a partire dal prossimo autunno”.

“Abbiamo già avviato degli studi di fattibilità per gli impianti più critici e sostituito già numerose caldaie per un importo complessivo di circa 1 milione di euro. Nei prossimi mesi – ha terminato Meleo – sarà bandita una gara apposita sia per la sostituzione delle caldaie sia per interventi mirati sulle infrastrutture, che si aggiungeranno ai 17 milioni di euro previsti per le manutenzioni nei prossimi 5 anni”.