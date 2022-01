Riqualificazione stradale a Civitavecchia, lavori finiti in via dei Girasoli e via dei Gerani - Terzo Binario News

Sopralluogo ai cantieri per la riqualificazione della rete stradale cittadina.

L’Assessore ai Lavori Pubblici, Roberto D’Ottavio, si è recato assieme al Presidente del Consiglio comunale, Emanuela Mari, nell’area di via dei Girasoli e via dei Gerani.

Spiega l’Assessore D’Ottavio: “Mentre lo stato di avanzamento dei cantieri procede anche in altre zone, come i cittadini possono vedere ad esempio su viale Lazio, abbiamo verificato la fine delle operazioni su via dei Girasoli, un’altra arteria del popoloso quartiere di San Gordiano che abbisognava ormai da anni di un intervento risolutivo. Intervento che è alla fine arrivato, anche su via dei Gerani (dove è ancora in corso), attraverso il rifacimento dell’intero sedime stradale”.

Commenta il Presidente Mari: “Ringrazio l’assessore per la disponibilità. L’Amministrazione Tedesco sta continuando quel percorso di riqualificazione delle periferie su cui ci eravamo tutti impegnati. In particolare questi ultimi lavori realizzati a San Gordiano si innestano con il rifacimento di via Novello avvenuto poco dopo l’insediamento e con altri cantieri che partiranno a breve. Una dimostrazione che c’è una programmazione che l’assessorato sta seguendo per strappare progressivamente Civitavecchia al degrado in cui era piombata”.