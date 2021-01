Riqualificazione marciapiedi in via dei Dumas: i lavori alla Fabianella - Terzo Binario News

“Nelle ultime settimane siamo intervenuti con dei lavori per la riqualificazione dei marciapiedi in via dei Dumas”. Così Alessandro Volpi, consigliere del M5S e presidente della commissione Lavori pubblici nel Municipio XIV, che ha illustrato i lavori effettuati alla Fabianella.

“L’intervento rientra tra quelli promossi da questa Amministrazione per la riqualificazione dei percorsi in prossimità di strutture e servizi pubblici primari e con attività di forte attrazione per la collettività. I marciapiedi presentavano un piano di calpestio dissestato e una invasiva presenza di vegetazione non curata che di fatto ne impediva la fruizione in molti tratti”.

“Il Municipio XIV con questo intervento ha realizzato: bonifica e ripristino del manto bituminoso dei marciapiedi, ripristino delle cordolature laterali, bonifica delle aree laterali a verde” Nelle prossime settimane continueremo ad intervenire per migliorare altri percorsi pedonali nel nostro territorio.