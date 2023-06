Riqualificazione di strade e marciapiedi: maxi operazione nel Municipio II • Terzo Binario News

Lavori concentrati in estate, oltre 17 milioni per gli interventi

Al via la maxi operazione di riqualificazione delle strade e dei marciapiedi nel Municipio Roma II che prevede anche la pulizia delle caditoie e il ripristino della segnaletica. Saranno interessati tutti i quartieri per un totale di circa settanta interventi. I lavori sono concentrati per lo più in estate, con le scuole chiuse, al fine di impattare il meno possibile sulla viabilità locale e sugli spostamenti dei cittadini

Le cifre: 4 milioni sono stati stanziati per i quadranti del territorio: un milione ciascuno per San Lorenzo-Bologna; Trieste-Africano; Parioli-Pinciano; Flaminio-Villaggio Olimpico; 7, 5 milioni sono dedicati nello specifico ad alcuni quartieri: Africano, Flaminio, Italia, San Lorenzo, Trieste, Pinciano, Parioli.

A questi si aggiungeranno i 4 milioni per il Giubileo (3 milioni per le strade e 1 milione per i marciapiedi) e i 2 milioni per Via Pinciana.

“E’ la prima volta che sarà eseguito un intervento globale di riqualificazione delle nostre strade”, dichiarano la Presidente del Municipio Roma II Francesca Del Bello e l’Assessora ai Lavori Pubblici Paola Rossi. “Un’operazione che risolverà le principali criticità alla quale si aggiungeranno alcuni importanti interventi predisposti dal Dipartimento CSIMU sulla grande viabilità nonchè dalle società di sottoservizi con cui si è aperto un tavolo di coordinamento”.