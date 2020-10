Riprendono gli scavi per la fibra ottica a Civitavecchia - Terzo Binario News

Erano stati sospesi a fine giugno e ora è arrivato il via libera alla ripresa degli scavi per la posa dei cavi della fibra ottica in città.

Lo stop lo aveva imposto nei mesi scorsi l’assessore ai lavori pubblici Sandro De Paolis per due motivi: un ripristino non perfetto della sede stradale in diverse zone dove sono stati effettuati gli scavi e disagi lamentati dai commercianti che – durante le primissime settimane post Covid, in cui cominciavano a riaffacciarsi i clienti – si vedevano scappare le persone a causa della sporcizia che gli scavi generano e della mancanza di parcheggi conseguente ai lavori stessi.

Dopo una lunga serie di lamentele pervenute da più parti all’Assessorato, De Paolis comunicò alla Open Fiber Spa, la società che ha commissionato i cantieri, la sospensione dei lavori dal primo luglio in centro così come in periferia.

“La fibra ottica è una necessità della quale la città ha bisogno ma affinché le opere possano ripartire, dovranno essere sistemate tutte le strade interessate dagli scavi precedenti> disse nell’occasione l’assessore, cogliendo al balzo anche l’occasione di far scorrere i mesi estivi evitando di infierire troppo sugli esercenti.

Terminata questa fase, ecco che gli operai sono tornati al lavoro. La prima zona interessata è nel quartiere Cisterna Faro e i cantieri resteranno aperti fino al 4 novembre. Lo ha messo nero su bianco il Pincio in un’ordinanza firmata dal comandante della Polizia Locale Ivano Berti. Questa prevede il divieto di sosta dalle 7.30 alle 16.30 mentre i lavori verranno effettuati dalle 8.30 e fino alle 12.30 e dalle 13.30 fino alle 16.30. Queste le vie interessate dai divieti e dai sensi unici alternati, dovuti al restringimento della carreggiata: via Montanucci, nel tratto compreso tra via Don Milani e piazzale Capolinaro; lo stesso piazzale Capolinaro; via Monti Cimini; via Monti Sabatini; via Monti Reatini; via Monti Volsini; via Bernardini, via Lago di Bracciano, via Oriolo, via Lavoratori del Mare, viale Pietro Nenni e via del Colli.