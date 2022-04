Riparte sabato da Aranova l'attività del Biodistretto Etrusco Romano - Terzo Binario News

Primo appuntamento all’azienda casearia Biolà. Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria

Con l’arrivo della primavera il Biodistretto Etrusco Romano riprende le attività di promozione e formazione presso le aziende associate. Le iniziative si svolgeranno grazie al sostegno della Regione Lazio nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) Lazio 2014-2020, Misura 3 – Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16 Reg. UE 1305/2013), Sottomisura 3.2 – Sostegno per attività d’informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno.

Nel gennaio del 2020 la Regione Lazio ha approvato e finanziato con 93 mila euro un progetto del Biodistretto Etrusco Romano volto a rafforzare la competitività del settore agricolo, anche tramite azioni di sensibilizzazione dei consumatori alle produzioni di qualità, azioni di tutela ambientale e di valorizzazione del territorio.

Dopo gli eventi dello scorso ottobre dedicati alla produzione di vini biologici, nell’arco dei prossimi mesi si svolgeranno numerose iniziative che daranno la possibilità ai cittadini-consumatori di apprendere i processi produttivi e le tecniche agricole impiegate nelle aziende associate al Biodistretto Etrusco Romano.

Il programma prevede una serie di eventi di divulgazione che apriranno le porte delle aziende, mostrando dove nascono alcuni dei prodotti di qualità che, oltre ad essere un grande potenziale economico, valorizzano e salvaguardano il nostro territorio grazie all’uso del metodo biologico. Inoltre, partecipando a piacevoli

eventi formativi, grazie all’intervento di esperti del settore, sarà possibile approfondire i processi produttivi, conoscere le proprietà qualitative, nutrizionali, salutistiche e organolettiche delle produzioni stesse, ma anche apprendere i principi di sicurezza e sostenibilità alimentare in esse custoditi.

Si riparte dunque con gli eventi di Sabato 9 aprile presso l’Azienda Biolà di Aranova per un viaggio che, attraverso l’analisi sensoriale dei prodotti caseari e la visita all’azienda, porterà il consumatore a conoscere e approfondire la filiera del latte biologico.

Fino al prossimo autunno, seguiranno numerosi eventi che spazieranno dalla produzione orticola a quella della birra agricola, passando per gli aspetti legati alla multifunzionalità delle aziende agricole fino alle nuove tecnologie applicate all’agricoltura.

Tutti gli eventi sono gratuiti, con prenotazione obbligatoria