Riparte la stagione del Dlf Civitavecchia Calcio: Simone Verde nuovo direttore sportivo • Terzo Binario News

Riparte con grande entusiasmo la nuova stagione, quella 2022/2023, del DLF Civitavecchia Calcio.

Dopo aver concluso in maniera positiva il vecchio anno calcistico, ora si punta alla conferma se non addirittura migliorare.

La prima squadra al suo secondo anno di attività, e che affronterà il campionato di Prima Categoria, avrà alla guida sempre Andrea Rocchetti coadiuvato dal duo Roberto Fara – Livio Valle.

La prima novità è l’insediamento del nuovo Direttore Sportivo Simone Verde, figura che si sta rivelando determinante per comporre e completare la scacchiera delle formazioni della Prima Squadra e della Juniores, quest’ultima categoria che quest’anno affronterà il campionato provinciale e che per il salto di qualità vede l’innesto del tecnico Flavio Boreale, il quale ha appena concluso alcune esperienze con prime squadre toscane.

Nell’agonismo, si punta ad un anno dove la società biancoverde non si pone limiti. Nell’Under 14 Regionale (2009) la guida sarà affidata a William Battellocchi che nell’ultimo anno di scuola calcio ha fatto un ottimo lavoro ed ha formato un gruppo di lavoro ben compatto, a guidare l’Under 15 Provinciale (2008) ci sarà il ritorno di mister Stefano Fusco, nell’Under 16 Regionale (2007) viene inserito Mauro Di Giovanni e nell’Under 17 Regionale (2006) sarà Livio Valle il tecnico. Ad occupare il posto di preparatore dei portieri nell’agonismo ci sarà Tiziano Paracucchi.

Gianni Marcoaldi, storico Direttore Generale della società biancoverde: “Ripartiamo consapevoli di essere cresciuti ancora. Insieme ad Andrea e Bruno in questi ultimi quattro anni, anche se c’è stato il problema COVID, abbiamo fatto qualcosa di grande e soprattutto abbiamo creato una famiglia. Il nostro ambiente si contraddistingue per questo, sicuramente agevolato dal nostro bell’impianto che mette tutto a disposizione, ma credo che la metodologia introdotta ed usata con la nostra gestione ha generato ottimi ed importanti risultati.

La stagione appena conclusa, eravamo chiamati ad avvalorare che la scelta fatta di collaborare con il Civitavecchia 1920 era la scelta giusta, e lo abbiamo dimostrato aiutando i cugini a conquistare le categorie “élite” e confermare da noi quelle “regionali”. Quest’anno, parlando con i miei collaboratori, ci siamo posti l’obiettivo di vincere il campionato nella categoria Under 15, l’unica cui, in questo momento vorremo provare a prendere la categoria regionale. Tutto quello che arriverà in più, nelle altre categorie, è ben accetto e sarà ulteriore motivo di festeggiamenti. Una cosa è sicura, quello che stanno facendo Andrea, Bruno ed ora anche Simone è un grande lavoro”.

Intanto le operazioni della Scuola Calcio del DLF Civitavecchia hanno ripreso con gli Open Day svolti nel mese di luglio. Tra conferme e novità, un mare di bambini dal 2015 al 2010 (quest’ultimi tantissimi), si sono riversati nell’impianto di Viale Guido Baccelli per una sgambata.

La classe dirigenziale della Scuola Calcio vede sempre a capo Bruno Dignani, a cui vanno ancora i migliori auguri per un’annata ricca di soddisfazioni e divertimento, coadiuvato (un graditissimo ritorno) da Maurizio Serpentaria, a cui va un caloroso bentornato. Lo stesso Responsabile della Scuola Calcio si occuperà assistito da Ivan Cherchi della parte riservata ai “Primi Calci” (2016-2017-2018).

Per quanto riguarda lo staff tecnico i 2010 sono stati affidati a Claudio Tossio e Daniele Miglionico, i 2012, entrambi i gruppi, ad Alessio Pane, i 2013 a Daniele Miglionico e Massimo Feuli e per concludere i 2014 ed i 2015 ad Angelo Fiorini. Mister Alessandro Paoloni avrà anche quest’anno il compito di allenare tutti i portieri della Scuola Calcio

“Siamo partiti con il piede giusto. – le dichiarazioni del Responsabile Scuola Calcio Dignani Bruno – gli Open Day ha prodotto numeri importanti, prima dell’inizio ufficiale delle attività, ne faremo altri affinché chiunque lo desideri può effettuare una prova nella nostra scuola calcio, conoscere i mister ed il nostro bell’impianto. Il roster degli istruttori è stato scelto personalmente dal sottoscritto, e dovrà probabilmente essere ampliato visto che già in molti chiedono notizie per le iscrizioni. Il settore della Scuola Calcio del DLF, che quest’anno si avvarrà anche della figura del mio amico Maurizio Serpentaria, persona con la quale ho già ben collaborato e con diversi risultati positivi, in questi ultimi anni è cresciuto tantissimo ed ha prodotto ragazzi di buona qualità calcistica, basti guardare i risultati ottenuti a livello agonistico lo scorso anno, ed oggi questo ci è riconosciuto dappertutto, tant’è vero che i nostri ragazzi sono oggetto del desiderio di tante società”.

Insomma Stagione 2022/2023 è alle porte, ed al DLF sarà un anno calcistico emozionante, tutto da vivere!!!