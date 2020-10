Riparte il progetto Navigare il Territorio Fiumicino - Terzo Binario News

Promosso dalla Fondazione Benetton Studi Ricerche, Aeroporti di Roma e Parco archeologico di Ostia Antica, in collaborazione con il Comune di Fiumicino, la Tirreno Eco School di Fiumicino e Maccarese S.p.A

Riparte Navigare il Territorio, il progetto promosso dalla Fondazione Benetton Studi Ricerche, Aeroporti di Roma e Parco archeologico di Ostia Antica, in collaborazione con il Comune di Fiumicino, la rete di scuole Tirreno Eco School di Fiumicino e Maccarese S.p.A., che punta alla sensibilizzazione della cittadinanza verso la salvaguardia e la cura del territorio.

La nuova edizione dell’iniziativa, che ha subito un ridimensionamento per l’emergenza Covid-19, senza tuttavia sacrificare il supporto concreto alla comunità e in particolare ai ragazzi, mette a disposizione le professionalità dei suoi operatori per aiutare gli studenti a recuperare, in modo ludico-didattico, l’acquisizione di quelle competenze che sono risultate più difficoltose con l’insegnamento a distanza.

Il supporto didattico prenderà spunto dallo studio del territorio e si snoderà in modo multidisciplinare, abbracciando sia le materie umanistiche che quelle scientifiche, attraverso un approccio che sarà allo stesso tempo educativo, artistico e creativo. Inoltre, in accordo con la Rete di scuole Eco-School di Fiumicino, si studieranno percorsi differenziati e dedicati per ogni argomento ed età degli alunni.

Gli incontri gratuiti saranno organizzati per piccoli gruppi organici di studenti suddivisi per età e si terranno presso gli spazi esterni di Villa Guglielmi a Fiumicino o a Maccarese, presso il Castello San Giorgio. Sarà inoltre possibile realizzare gli incontri presso l’oasi di Macchiagrande che, grazie alla collaborazione del WWF, garantirà la sicurezza dei ragazzi e degli operatori.

“Sono molto felice – ha dichiarato Esterino Montino, Sindaco di Fiumicino – che anche in quest’anno particolare sia partito il Progetto “Navigare il territorio”, che negli anni ha coinvolto tantissimi studenti e studentesse di varie età del nostro territorio. La partecipazione dei più giovani è fondamentale per valorizzare il nostro grande patrimonio naturalistico, archeologico e storico. E lo spirito del progetto promosso dalla Fondazione Benetton Studi Ricerche, Aeroporti di Roma e Parco archeologico di Ostia Antica, contribuisce in modo egregio a questa finalità, dimostrandosi un modello vincente e da imitare”.

“Siamo davvero orgogliosi di questa iniziativa – ha dichiarato l’AD di Aeroporti di Roma Marco Troncone – per la capacità che in questi anni ha avuto di coinvolgere molti ragazzi e di far interagire in modo positivo le più importanti realtà pubbliche e private presenti sul territorio e ci fa piacere, in questo momento di profonda difficoltà poter essere, seppur in diverso modo, presenti.”

Filippo Gambari, direttore supplente del Parco archeologico di Ostia Antica ripercorre la strada percorsa insieme “Giochi che divertono e stimolano i neuroni dell’apprendimento, questo l’elisir che la Fondazione Benetton è stata in grado di somministrare con maestria e garbo a migliaia di bambini e bambine nei 5 anni di collaborazione con il Parco archeologico di Ostia antica. Il tocco ludico-didattico della Fondazione Benetton è metodologia che ha riscosso unanimi consensi da docenti, genitori e minori, molti dei quali frequentatori ricorrenti, anno dopo anno, del progetto Navigare il Territorio. Non perdano l’occasione, gli studenti e gli insegnanti di Fiumicino e di Ostia, di correre alle iniziative di “Navigare il Territorio” sul litorale di Fiumicino e di Ostia. Torneranno a casa con un bagaglio di idee e strumenti nuovi per cavalcare il presente e progettare il futuro”.

Luigi Latini, Vicepresidente della Fondazione Benetton Studi Ricerche sottolinea “La consolidata vicinanza al tema paesaggio che la Fondazione Benetton affronta sia nel lavoro di ricerca che nella sperimentazione sul campo fa sì che si guardi al mondo dell’educazione con particolare sensibilità. Il territorio di Fiumicino, per le peculiarità del suo patrimonio paesaggistico, del suo tessuto sociale e delle istituzioni presenti, rappresenta un luogo ideale per costruire, con i giovani, una cultura diffusa e un’autentica consapevolezza del paesaggio che immaginiamo inscindibile dal proprio ambiente di vita.”

La partecipazione all’iniziativa Navigare il Territorio sarà garantita in via prioritaria agli studenti segnalati dai coordinatori del progetto Tirreno Eco-School. Per ricevere maggiori informazioni e aderire al progetto è necessario che i genitori si mettano in contatto con l’organizzazione attraverso il numero telefonico 337 1175780.

La prima edizione di Navigare il Territorio risale al 2015 e finora ha ottenuti risultati significativi, promuovendo attività gratuite – laboratori, attività didattiche e animazione – per quasi 9.000 studenti all’anno.