Riparte il mondo delle fiere: i migliori gadget da omaggiare - Terzo Binario News

Ripartire in modo positivo, nel settore delle fiere, dopo lo stop forzato causato dal Covid, potrebbe sembrare difficoltoso o addirittura impossibile, ma ormai ci sono le possibilità per riprendere con profitto le attività tenute in sospeso per quasi due anni, e ripartire con una strategia ben definita è necessario.

Le fiere da sempre sono un’occasione interessante per le aziende per farsi conoscere e presentare i propri prodotti e/o servizi. Inoltre si tratta di un’esperienza piacevole per chi vi participa. Iniziare a progettare la propria presenza presso una fiera prima dell’evento stesso è la chiave perchè questa risulti ben fatta e permetta di attirare visitatori e quindi nuovi possibili clienti.

È dunque importante dedicarsi a progettare una pubblicità sapiente, per far sapere della propria presenza presso la fiera tramite ad esempio i social network, che raggiungono in breve tempo tantissime persone, oppure nella maniera tradizionale, ovvero tramite la stampa.

Distribuire gadget personalizzati per un evento destinato al successo

Fare pubblicità vuol dire comunicare l’evento a tutti: mediante social dedicati, oppure attraverso l’invio di lettere e comunicazioni, o anche facendo ricorso al passaparola, che ancora oggi rappresenta il modo più veloce per far parlare di un’attività, o di una manifestazione. Una mossa vincente all’interno della propria strategia di marketing sarà inoltre quella di regalare gadget personalizzati durante l’evento. Se si decide di acquistare dei gadget è importante però focalizzarsi sulla tipologia di regalo da distribuire all’evento, affidarsi ad un sito specializzato nella vendita di regali da personalizzare è d’obbligo. Questa scelta sarà sicuramente apprezzata da coloro che saranno presenti alla fiera in quanto si tratterà di un omaggio gratuito.

Gagdet classici e regali tech: tanti gadget tra cui scegliere

E’ possibile scegliere tra dei gadget classici, perfetti per ogni occasione e che sono sempre graditi, come ad esempio delle penne, dei portachiavi, dei calendari, delle tazze, dei quaderni o delle agende per la scuola o per l’ufficio.

Se non si desidera regalare un gadget classico perché considerato troppo banale o scontato, si potrà optare allora per un regalo tech, che piacerà a tutti, non solo ai più giovani, e soprattutto a chi ha hobby tecnologici: chiavine usb e power bank, organizer da scrivania, caricabatterie wireless e molto altro. Ovviamente è importante optare per il gadget che più è consono al proprio business.

Gadget eco e di grande utilità

E’ possibile inoltre acquistare dei doni di “ultima generazione”, come ad esempio delle mascherine di protezione dal covid, ma anche custodie per gli smartphone e borracce. Molto quotati sono inoltre i gadget eco, come le penne in bambù o i cappelli in paglia; doni ecosostenibili che rispettano la natura e non inquinano, belli e resistenti, perfetti per tutte le esigenze. Carte piantabili o taglieri, organizer da scrivania moderni e bicchieri in bambù; quel che può essere utile e che allo stesso tempo rispetti l’ambiente può rivelarsi un dono inaspettato e gradito, che manifesta inoltre in questo modo il proprio interesse per la tutela del Pianeta.