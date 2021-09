Riaperta la Conad a Bracciano - Terzo Binario News

Ha riaperto oggi al pubblico il rinnovato Conad City di piazza Marinai d’Italia a Bracciano (RM), con un’offerta ancora più ricca e incentrata sui prodotti tipici del territorio.

Dopo un breve periodo di ristrutturazione, il punto vendita si presenta infatti rinnovato non solo negli spazi e nelle dotazioni tecnologiche, ma anche nella varietà dei prodotti e dei servizi offerti, con particolare attenzione alle produzioni locali.

Gli spazi del punto vendita ora si presentano in ottica green, grazie agli innovativi sistemi di illuminazione con luci a led che consentiranno un notevole risparmio energetico, offrendo ai clienti un ambiente ancora più funzionale e moderno.

“Oggi, finalmente il Conad City di Bracciano, da trent’anni storico punto di riferimento per la spesa giornaliera, apre con una veste ancora più moderna e funzionale con la consueta qualità e cortesia che ci contraddistinguono – afferma la socia ConadNord Ovest Antonella Giambattista – Con la ristrutturazione del punto vendita saremo in grado di soddisfare le diverse esigenze di spesa del cliente, garantendo un servizio efficiente e completo, valorizzando i prodotti tipici del territorio”.

Il layout del punto vendita vede confermati tutti i reparti esistenti, con un ampio ventaglio di prodotti distribuiti tra i reparti ortofrutta, macelleria, panetteria, gastronomia, pasticceria fresca, pescheria a libero servizio e surgelati. Grande attenzione è stata posta alla valorizzazione dei prodotti tipici del territorio, come la ricca selezione di formaggi locali, a testimonianza della sensibilità che Conad nutre per la valorizzazione dei prodotti a km 0.

Il supermercato vuole essere un punto di riferimento per la spesa quotidiana: si sviluppa su 310 mq di superficie di vendita, conta 2 casse tradizionali e impiega 9 persone. IlConad City di Piazza Marinai d’Italia, localizzato in una zona residenziale nei pressi del mercato, dispone di un parcheggio privato per circa 30 auto, riserva una via d’accesso alle persone con disabilità, accetta i buoni pasto e fornisce ai clienti la possibilità di farsi accompagnare dagli amici a quattro zampe grazie alla presenza di appositi carrelli. Il punto vendita è aperto tutti i giorni con orario continuato dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e la domenica dalle 9.00 alle 13.00. Il numero di telefono per richiedere informazioni è lo 06 9988558.

In questo periodo di emergenza Covid-19 sono attive tutte le misure di sicurezza e sanificazione previste dalla legge e gli spazi del supermercato sono stati ottimizzati per favorire il distanziamento interpersonale.