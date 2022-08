Riparare il semaforo costa troppo: ecco la rotatoria sulla Mediana fra viale Europa e viale Matteotti • Terzo Binario News

«Da alcuni giorni diversi cittadini chiedono un intervento urgente per la riparazione del semaforo posto all’incrocio tra viale Europa/viale Matteotti e via Rodi.

Già il 27 luglio è stato fatto un primo sopralluogo per risolvere il problema da parte della ditta incaricata del servizio, procedendo alla sostituzione di alcune componenti elettroniche, ma l’intervento non è stato sufficiente, perché il problema si è rivelato tale da richiedere un lavoro ben più complesso, sia nei tempi che nei costi.

Per questo motivo, avendo a cuore la sicurezza dei cittadini che non può aspettare i tempi necessari, l’Amministrazione comunale ha deciso di anticipare quella che era una decisione già presa, ovvero procedere alla realizzazione di una rotatoria, una soluzione che risolverà in breve tempo due problemi in uno: quello della sicurezza e quello della viabilità. I lavori inizieranno nei prossimi giorni».

Così il consigliere Alessandro D’Amico.