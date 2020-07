Rinviato il Palio di Allumiere: è ufficiale - Terzo Binario News

Il Palio di Allumiere del 2020 è rimandato al 2021. In collina risulta difficile pronunciare la parola “annullato”, ma nei fatti quest’anno la carriera post ferragostana non ci sarà. Un colpo al cuore certo, ma sono le conseguenze di Covid e quarantena. Per l’assalto al poker della Polveriera campionessa in carica bisogna rassegnarsi ad attendere più di un anno.



Lunedì sera al palazzo comunale la riunione che ha stabilito lo stop alla corsa degli asini alla presenza del sindaco Antonio Pasquini e dei priori delle sei contrade e la pro Loco ovvero il Comitato Organizzatore. Di fronte al prorogarsi dell’emergenza sanitaria, che restringe la possibilità di svolgere eventi di piazza con molta gente e dei tempi stretti per preparare gli equini alla corsa e per di più con l’avvicinarsi dell’autunno, sono venute meno le condizioni per svolgere l’evento folcloristico.

“Per Allumiere è un giorno triste – commenta il primo cittadino – perché il nuovo Dpcm proroga quello attualmente in essere che limita a mille le presenze in piazza, con distanziamento e mascherine. Nell’incontro fra l’Amministrazione comunale e i rappresentanti delle sei contrade si è convenuto che il Palio non può rientrare in questi parametri così severi e all’unanimità si è scelto di rinviare l’edizione 2020 al 2021”. Fin qui le decisioni ufficiali. Poi ci sono le questioni emotiva ed economica, che lasciano strascichi pesanti: “La nostra comunità non molla – riprende Pasquini – e nonostante tutto restano in piedi le sagre. La fraternità tra i paesani è un valore, così come l’amore per Allumiere manifestato dai non residenti e le iniziative dell’assessore Brunella Franceschini sono in essere. Con i tempi non si poteva proprio andare oltre. Non possiamo aspettare il primo agosto perché gli asini hanno bisogno di prepararsi. Restano i momenti di aggregazione e non manca modo di tenere gli animali in attività anche durante questo periodo. In queste condizioni non si può fare nulla e se ne sono resi conto per primi alla Polveriera, Nona, Bianca,Burò, sant’Antonio e Ghetto. Il loro dolore per il rinvio – la conclusione del sindaco Pasquini – è il dolore di tutti quanti”.