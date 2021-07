Rinviato al 30 agosto lo spettacolo di Colapesce & Di Martino a Civitavecchia - Terzo Binario News

“A causa di sopraggiunti problemi tecnico-logistici della produzione non sarà possibile la realizzazione dello spettacolo di COLAPESCEDIMARTINO previsto per domani 30 luglio 2021 in Piazza della Vita.

La forte volontà degli artisti e quella della direzione artistica di ospitarli in città, ha però reso possibile la ri-programmazione dell’evento per il 30 agosto.

Tutti i biglietti prenotati ieri (evento sold out in 4 ore) saranno validi per la data di fine agosto.

Il concerto di COLAPESCEDIMARTINO chiuderà di fatto il Civitavecchia Summer Festival.

L’organizzazione si scusa per l’inconveniente”.

Questo quanto comunica il Civitavecchia Summer Festival.