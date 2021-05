Rinnovo del direttivo Avis di Civitavecchia: Lisiola confermato presidente - Terzo Binario News

L’Avis comunale di Civitavecchia ha rinnovato il sui direttivo, confermando Fabio Lisiola alla presidenza. Qualche giorno fa si è tenuta l’assemblea della sezione per eleggere il nuovo consiglio che rimarrà in carica per il quadriennio 2021-2024.

A parte Lisiola, qualche avvicendamento c’è stato.

Dei componenti del direttivo uscente, <due consiglieri non hanno potuto proseguire il loro mandato – scrivono dall’associazione dei donatori – ma, nel contempo, sono state accettate le proposte di candidatura di tre giovani soci.

Nella stessa seduta, tutto il direttivo ha nuovamente confermato la fiducia al Presidente uscente che, con gioia ed emozione, ha accettato la carica ed ha provveduto a scegliere la squadra dell’esecutivo>.

Per il prossimo mandato Lisiola ha invitato tutti ad <alzare l’asticella, nella ricerca di nuovi donatori con l’auspicio di poter aumentare il numero di sacche di sangue da mettere a disposizione dei nostri concittadini sottolineando, altresì, l’importanza di tali obiettivi>.

Come detto, confermato presidente Fabio Lisiola, con vicaria Natia Fiorini; vice presidente Nicoletta Iacomelli, amministratrice Maria Luongo e segretaria Eleonora Guerrini. I consiglieri sono Paolo Maino, Annamaria Razzetti, Amalia Dell’Anno, Marco Giardini, Massimo Giannavola, Martina Pappalardo, Gabriella Mancini e Tiziano Cerasa con Mirna Ciambella di riserva. Presidente dei Revisori dei conti Maria Grazia Pizzino e membri del collegio Attilio Tiberi

e Giuliano Perticarà.