Rinnovo completo per il Centro comunale di raccolta di Cerveteri, venerdì l’inaugurazione • Terzo Binario News

Venerdì 15 dicembre, alle ore 12:00, in via Settevene Palo, sarà inaugurato il Centro Comunale di Raccolta completamente rinnovato. Il Centro, in funzione dal 2016, anno di avvio del sistema di raccolta porta a porta su tutto il territorio, ha subito un completo intervento di restyling grazie a un importante finanziamento erogato dalla Città Metropolitana di Roma Capitale e ottenuto dal Consigliere Metropolitano Alessio Pascucci.

I cittadini troveranno all’interno del centro una struttura più funzionale ed accogliente, con nuovi servizi di accesso e conferimento. Questo permetterà di conferire correttamente molte tipologie di rifiuti, che potranno essere riciclati o smaltiti nel modo appropriato.

Gli orari di apertura sono i seguenti: dal lunedì alla domenica, dalle 8:00 alle 11:00 e dalle 14:30 alle 17:30 (orario invernale), e dalle 8:00 alle 11:00 e dalle 16:00 alle 19:00 (orario estivo).

“Il Centro Comunale di Raccolta di Cerveteri è fondamentale per supportare le quotidiane attività di raccolta differenziata dei cittadini”, afferma il Sindaco Elena Gubetti. “Questo contribuirà al raggiungimento di nuove e importanti percentuali, essenziali per gli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti e il recupero dei materiali”.

“Il Centro Comunale di Raccolta di Cerveteri deve continuare a essere un punto di riferimento di grande importanza per i cittadini”, afferma il Presidente di Rieco S.p.A., Alberto Berardocco. “La raccolta differenziata è non solo un obbligo normativo, ma un dovere civico che contribuisce allo sviluppo sostenibile del nostro territorio”.

Il CCR continuerà ad essere un’aggiunta al porta a porta già attivo sul territorio. Al suo interno, si potranno conferire solo rifiuti attinenti a uno specifico codice CER, come imballaggi in carta, cartone, plastica e metallo, imballaggi in vetro, contenitori T/FC, abiti usati, RAEE e ingombranti, rifiuti legnosi e metallici, toner per stampa esauriti, rifiuti inerti (solo da piccoli interventi di rimozione), oltre a batterie e accumulatori.

Un Centro di Raccolta rinnovato per continuare su una linea sempre più decisa… differenziare per fare la differenza!