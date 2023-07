Rinnovi importanti in casa Aranova, prolungato il rapporto con Pucci e Zonfrilli • Terzo Binario News

La Società e i due giovani continuano l’avventura insieme

L’Asd Aranova è lieta di aver rinnovato l’accordo per la stagione 2023/2024 con il difensore classe 1993 Valerio Pucci e con il portiere classe 1995 Lorenzo Zonfrilli.

Queste le parole di Pucci: “Sono veramente contento di aver rinnovato con l’Aranova che per me ormai è casa mia e dove ho un ottimo rapporto con il presidente Schiavi, i direttori e tutto l’ambiente. La stagione passata è stata straordinaria, siamo riusciti con un gruppo storico a riportare l’Aranova nel massimo campionato regionale e personalmente ci tenevo davvero tantissimo. Ora ricominciamo a lavorare,

siamo rimasti in tanti e ci conosciamo bene, questo sicuramente ci garantisce un vantaggio. È rimasto anche lo stesso staff tecnico con cui abbiamo lavorato un anno intero e ci siamo imparati a conoscere. Personalmente spero di dare il mio contributo di esperienza come ho sempre fatto per raggiungere i nostri obiettivi stagionali e poi puntare sempre più in alto. Volevo citare anche i nostri tifosi e ringraziarli per esserci sempre stati vicino nei momenti difficili e in quelli belli”.

Dello stesso avviso Zonfrilli: “La stagione passata, è stata una stagione molto intensa, e difficile. Andavamo in campo con la consapevolezza di avere soltanto un risultato per arrivare all’obiettivo finale, ci sono stati momenti difficili ma siamo riusciti a farli durare il meno possibile. E alla fine abbiamo vinto. Porterò con me delle emozioni indimenticabili perché vincere con un gruppo di amici così, in cui siamo caduti e ci siamo saputi rialzare, è stato qualcosa di inimmaginabile. Quest’anno in Eccellenza sarà un campionato molto difficile, ci sono diverse squadre molto importanti, noi andremo in campo e ce la giocheremo con tutti. Abbiamo visto sulla nostra pelle, che anche un punto è fondamentale per la salvezza, quindi il primo obiettivo sarà quello di salvarci, per poi poterci divertire fino a fine stagione”.