Rinnovato il Monumento ai Caduti di Allumiere - Terzo Binario News

Il Monumento ai Caduti di Allumiere ha un nuovo look. Terminati i lavori di restyling, la nuova opera commemorativa di Piazza Turati è stata inaugurata ieri pomeriggio, nel rispetto delle normative anti Covid e alla presenza, tra gli altri, del parroco don Stefano Carucci, della banda “Amici della Musica” e di due militari del Cesiva (Centro simulazione e validazione dell’esercito italiano) della Scuola di Guerra di Civitavecchia.

A tagliare idealmente il nastro, il sindaco Antonio Pasquini, coadiuvato dalla baby sindaca Agnese Fracassa, la quale ha anche tenuto un discorso a nome di tutto il Consiglio Comunale dei Ragazzi.

«Con questo monumento – ha esordito – vogliamo che la nostra comunità si raccolga nel ricordo dei tanti giovani concittadini che durante le guerre sono stati inviati nelle zone di conflitto e coinvolti in situazioni drammatiche e di morte. Il 9 settembre del 1923 è stata posta la prima pietra di quello che sarebbe divenuto il Monumento dei Caduti in guerra. Per finanziarlo, tutte le famiglie del luogo si auto tassarono organizzando un grande pranzo sociale al costo di 5 lire.

Anche la popolazione di Allumiere pagò infatti un prezzo enorme alla Grande Guerra, con 63 morti e 15 feriti, per non parlare dei dispersi. Come rappresentante delle nuove generazioni, invito tutti ad una riflessione volta ad onorare chi, per obbedienza e senso del dovere, ha sacrificato la propria vita affinché un futuro migliore diventasse il nostro presente».

La giornata è poi proseguita con un saluto e un ringraziamento istituzionale alla Protezione Civile e alla Croce Rossa, all’occorrenza sempre in prima linea. Oggi invece dalle 16 alle 20 al Palazzo Camerale Babbo Natale distribuirà i doni ai bambini, mentre nell’Aula Nobile, alle 18, verranno assegnate le borse di studio agli alunni e agli studenti più meritevoli (nove in tutto) che, nell’anno scolastico 2019/2020, hanno conseguito la votazione di 10/10 per la secondaria di primo grado e 100/100 per la seconda di secondo grado.