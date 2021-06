Ringraziamenti per il pronto soccorso di Civitavecchia - Terzo Binario News

“La famiglia Percussi, nella persona di Roberto, desidera ringraziare tutto il personale del Pronto Soccorso dell’ ospedale San Paolo di Civitavecchia e tutti coloro che hanno collaborato a rendere più umani i giorni passati in tale luogo, seguendo con tanta attenzione sia il paziente sia i famigliari che, nella prolungata attesa dovuta alle innumerevoli urgenze che il Pronto soccorso accoglieva, non sono mai rimasti senza notizie e conforto da parte del personale stesso, pur oberato dalle richieste di aiuto. Un vero esempio di come, nonostante le difficoltà, l’uomo riesca a non perdere la sua amorevole umanità. Grazie di Cuore!”

