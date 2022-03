Rincari impazziti dell’energia elettrica, l’allarme dal Consorzio di Bonifica - Terzo Binario News

“Noi come Consorzio di Bonifica abbiamo chiesto un aiuto concreto e straordinario così come è straordinario il periodo per l’energia elettrica. Con il Presidente Sacchetti e l’ANBI LAZIO abbiamo chiesto in Regione una attenzione particolare in un momento particolare come questo perché stiamo vivendo un raddoppio dell’energia elettrica e come sapete bene gli impianti idrovori funzionano con l’energia elettrica servono sia per salvaguardare il territorio quando l’acqua perché è troppa e governare le piste di Fiumicino ma anche quelle di Ciampino e di Pratica di Mare per l’ospedale militare, ma anche per quanto riguarda l’irrigazione”.

“Quindi abbiamo chiesto un aiuto e auspichiamo che ci possa essere una soluzione dal Governo Nazionale o quantomeno dalla Regione che un aiuto concreto per contenere le spese e aiutare i consorziati e le imprese agricole in un momento come questo che hanno delle difficoltà notevoli. Il conflitto attuale in Russia e Ucraina ha senza dubbio aggravato la situazione e ci auspichiamo che possa esserci una attenuazione del conflitto e ripristinare presto una situazione di normalità”.

Lo dichiara il Direttore del consorzio di Bonifica del Litorale Nord.